تعرف على سعر الثور المستورد الى العراق مع تكاليف نقله

وقال مدير عام الدائرة، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، "استيراد للحيوانات الحية يتركز حاليًا على دولتي وكولومبيا، بالإضافة إلى استيراد الأغنام من وبكميات محدودة مقارنة بحيوانات اللحم"، مبينًا أن "العمل جارٍ حاليًا على مشاريع كبرى لإنتاج محليًا، وأبرزها مشروع "فيض القسيم" على مزرعة فدك التابعة للعتبة العلوية ، والذي استقبل نحو 165 بقرة حاملًا وبدأت فيه عمليات الولادة والإنتاج الفعلي".وأضاف أن "الأبقار المعتمدة في هذا المشروع ذات مواصفات عالية وتم توفير حقول وتجهيزات ملائمة لبيئة العراق، إذ يصل إنتاج البقرة الواحدة بعد الولادة إلى نحو 30 كيلوغرامًا من الحليب يومياً، وقد يرتفع في ذروة الإنتاج ليتراوح ما بين 40 و50 كيلوغرامًا، وهو معدل ممتاز"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى "وجود مشروع كبير آخر يتضمن محطات ضخمة لإنتاج الحليب وتسمين العجول، من المتوقع أن يبدأ العمل الفعلي فيه خلال سنة إلى سنتين بطاقة قد تتجاوز 100 ألف رأس".وأكد أن "التحدي الأكبر يتمثل في مشاريع الأبقار الكبيرة سواء لإنتاج اللحوم أو الحليب"، مبينًا أنه "بالنسبة لأبقار اللحم يتم غالبًا استيراد عجول جاهزة بأوزان تتراوح بين 250 و300 كيلوغرام ليتم إدخالها في محطات تسمين لمدة شهرين".ولفت إلى أن "الدائرة تمتلك مركزًا للتلقيح الاصطناعي، وتسعى لاستيراد ثيران مُنسبة من الخارج تصل أسعار الواحد منها مع تكاليف النقل إلى ما بين 25 و30 مليون دينار، لاستخدام سائلها المنوي في تلقيح الأبقار المحلية؛ بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاج".واستطرد رزوقي، أن " المحسن الواحد يمكن أن يسهم في تحسين إنتاج نحو ألف بقرة، إلا أن تنفيذ هذه الخطط لا يزال مرتبطًا بتوفر التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة الاتحادية".