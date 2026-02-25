التخطيط ترد على اعتراضات كردستان بشأن نسبة السكان وتحسم الجدل

وذكر بيان للوزارة، ان "هيئة الرأي في ، اجتمعت اليوم، برئاسة وزير التخطيط وكالة، ، وبحضور أعضائها كافة"، مبينا ان "الجلسة شهدت مناقشة عدد من القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها الاعتراضات المقدمة من حكومة بشأن آلية احتساب عدد سكان محافظات الإقليم وفق نتائج التعداد السكاني الذي نُفذ أواخر عام 2024".واضاف البيان، أن " ، زوّدت حكومة إقليم بأكثر من (20) جدولاً تفصيلياً لنتائج التعداد، تضمنت بيانات السكان على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والمحلة والقرية، إضافة إلى تقارير مستقلة لكل محافظة، وبحسب هذه الجداول المعتمدة على البيانات الخام، بلغت نسبة سكان الإقليم (14.14٪) من مجموع سكان ".وأشار الى ان "احتساب عدد السكان جرى وفق ما تم الاتفاق عليه قبل تنفيذ التعداد، وبناءً على طلب ممثلي الإقليم، باستبعاد في الإقليم ممن كان محل إقامتهم السابق في المحافظات الأخرى، وهو ما طُرح خلال جلسة بتاريخ 1-10-2024، بحضور ممثلي الهيئتين الإحصائيتين الاتحادية وهيئة إحصاء الإقليم ومستشار ، وتكرر طرحه في اجتماع 31-10-2024 المنعقد في رئاسة الجمهورية بحضور رئيس الجمهورية ورئيس وعدد من المسؤولين والنواب، من الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان".وبين أنه "في تلك الاجتماعات تم التأكيد على تنفيذ التعداد وفق منهجية دولية، مع إعداد مصفوفة للهجرة (تغيير محل الإقامة) بعد إنجازه، وبناءً عليه، أقرّ مجلس الوزراء قراره المرقم (24853) لسنة 2024، الذي تضمّن إعداد جداول خاصة بحركة السكان وإجراء مقاطعة مع سجلات تعداد 1957 استجابةً لطلب الإقليم".وتابع أنه "وفق مخرجات مصفوفة الهجرة، تم إعداد جدول السكان حسب المحافظة واحتساب الذين كان محل إقامتهم السابق خارج الإقليم ضمن محافظاتهم الأصلية، مع الإبقاء على قاعدة البيانات من دون تعديل واستبعاد الأجانب من جميع المحافظات، ما أسفر عن نسبة (12.68٪) لسكان الإقليم".ولفت الى أن "الجداول التفصيلية الخاصة بالإقليم أُعدت استناداً إلى البيانات الخام (قبل الاستبعاد)، فيما أدرجت نسبة (12.68٪) في جدول واحد فقط، وقد جرى تزويد وزارة تخطيط الإقليم وهيئة إحصائه وممثليته في بكامل الجداول"، مشيرا الى ان "الإقليم تسلّم سابقاً قاعدة بيانات مرحلتي الحصر والترقيم الخاصة بمحافظاته".