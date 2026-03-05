حكومة إقليم كردستان تنفي مزاعم تسليح أحزاب كردية لإرسالها إلى إيران

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، في بيان، إن "التقارير التي تتحدث عن دور إقليم كوردستان والمزاعم التي تدعي بأننا جزء من مخطط لتسليح وإرسال الأحزاب الكردية المعارضة إلى داخل الأراضي الإيرانية هي عارية عن تماماً، وننفيها جملة وتفصيلاً".وأضاف أن هذه الاتهامات "تُنشر بشكل متعمد ومغرض"، مؤكداً أن حكومة والأحزاب السياسية فيه "ليست جزءاً من أي حملة لتوسيع رقعة الحرب والتوترات في المنطقة".وأشار هوراماني إلى أن الإقليم يدعو إلى "السلام والاستقرار في المنطقة"، معرباً عن إدانته "بشدة الهجمات الجبانة التي تستهدف إقليم ".كما دعا والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات، والعمل على حماية أرض الإقليم وشعبه.