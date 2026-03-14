الامطار تقسو في العراق وعواصف بدءا من الغد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون غائما مع تساقط امطار متوسطة إلى غزيرة الشدة في المناطق كافة وحدوث عواصف رعدية في أماكن متعددة منالبلاد، مع تصاعد الغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما في مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة وغائم جزئي الى غائم أحيانا في الأقسام الشرقيةمن المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة فيهما يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار على العموم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في ".واضافت ان طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة فيها ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية"، لافتة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم يتحول خلال الليل الى غائم على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد".