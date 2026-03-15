الموارد المائية تكشف حقيقة وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل

وقالت الوزارة في بيان، "تداولت بعض القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تشير إلى وجود قوات أجنبية داخل ، وتؤكد ، متمثلةً بإدارة سد ، عدم صحة هذه الأنباء المتداولة"، مبينةً أنه "لا يوجد أي تواجد لقوات أمنية أجنبية داخل موقع السد".وأوضحت الوزارة أن "القوة الأمنية الماسكة والمسؤولة عن حماية سد الموصل هي قوة عراقية تتمثل بفوج من ، وتعمل هذه القوة بالتنسيق مع باقي القوات الأمنية في محيط السد من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والأمن الوطني، من خلال قيادة العمليات".ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة الى "تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة اللبس لدى الرأي العام، وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني تجاه الجهات التي تقوم بنشر معلومات غير دقيقة".