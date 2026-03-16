الخارجية تعلن وصول أول رحلة إجلاء للعراقيين من الهند الى منفذ عرعر

وذكر بيان للوزارة، أن " ، تواصل عبر وخلية الأزمة المُشكَّلة فيها، تنفيذ خطة متكاملة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج".وأضاف، ان "طائرة تابعة لـلخطوط الجوية العراقية أقلعت بعد منتصف ليل 15 آذار 2026 من مطار أنديرا الدولي، وعلى متنها الدفعة الأولى من المواطنين العراقيين الذين جرى إجلاؤهم من الهند، حيث وصلت الرحلة إلى منفذ عرعر الحدودي تمهيداً لدخولهم إلى ، ومن المؤمل تسيير رحلة ثانية من الهند مساء اليوم الاثنين لاستكمال إعادة المواطنين، ولا سيما الحالات المرضية التي كانت تتلقى العلاج هناك".وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة وفقاً للبيان، ان " في القاهرة، نظّمت، بالتعاون مع ، رحلة ثانية للمواطنين العراقيين العالقين في مصر، حيث غادرت اليوم الاثنين الدفعة الثانية عبر القاهرة باتجاه منفذ عرعر الحدودي، بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع السلطات المختصة في لتسهيل عبورهم وعودتهم إلى العراق".وفي السياق ذاته، أشارت الى ان " العراق في تواصل جهودها الميدانية لاستقبال المواطنين العراقيين الذين جرى إجلاؤهم جواً إلى مطار عرعر، وتنظيم انتقالهم إلى المنفذ الحدودي السعودي – العراقي، بالتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة".وأكدت الوزارة بحسب البيان ان "هذه الجهود أسهمت في تسهيل عبور أعداد من المواطنين القادمين من دول لدول ، ولا سيما من سلطنة عُمان ودولة قطر ومملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، عبر المنافذ البرية والجوية في المملكة".وبين، ان "هذه الإجراءات تأتي في إطار تنسيق دبلوماسي وإداري مشترك بين خلية الأزمة في وزارة الخارجية والجهات المعنية، وبمساهمة فاعلة من بعثات العراق الدبلوماسية، ولا سيما سفارات جمهورية العراق في الرياض والقاهرة ونيودلهي، التي اضطلعت بدور مهم في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين واستحصال الموافقات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والعبور".