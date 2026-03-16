الخارجية تعلن وصول أول رحلة إجلاء للعراقيين من الهند الى منفذ عرعر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:20 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجامعة العربية تكشف إمكانية عودة "القوة العربية المشتركة"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558991-639092573036674982.jpg
الخارجية تعلن وصول أول رحلة إجلاء للعراقيين من الهند الى منفذ عرعر
محليات
2026-03-16 | 07:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
68 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الخارجية
، اليوم الاثنين، عن وصول أول رحلة إجلاء العراقيين من الهند الى منفذ عرعر.
وذكر بيان للوزارة، أن "
الحكومة العراقية
، تواصل عبر
وزارة الخارجية
وخلية الأزمة المُشكَّلة فيها، تنفيذ خطة متكاملة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في عدد من الدول وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج".
وأضاف، ان "طائرة تابعة لـلخطوط الجوية العراقية أقلعت بعد منتصف ليل 15 آذار 2026 من مطار أنديرا
غاندي
الدولي، وعلى متنها الدفعة الأولى من المواطنين العراقيين الذين جرى إجلاؤهم من الهند، حيث وصلت الرحلة إلى منفذ عرعر الحدودي تمهيداً لدخولهم إلى
العراق
، ومن المؤمل تسيير رحلة ثانية من الهند مساء اليوم الاثنين لاستكمال إعادة المواطنين، ولا سيما الحالات المرضية التي كانت تتلقى العلاج هناك".
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة وفقاً للبيان، ان "
سفارة جمهورية العراق
في القاهرة، نظّمت، بالتعاون مع
مكتب الخطوط الجوية العراقية
، رحلة ثانية للمواطنين العراقيين العالقين في مصر، حيث غادرت اليوم الاثنين الدفعة الثانية عبر القاهرة باتجاه منفذ عرعر الحدودي، بعد استكمال الإجراءات اللازمة والتنسيق مع السلطات المختصة في
المملكة العربية السعودية
لتسهيل عبورهم وعودتهم إلى العراق".
وفي السياق ذاته، أشارت الى ان "
سفارة جمهورية
العراق في
الرياض
تواصل جهودها الميدانية لاستقبال المواطنين العراقيين الذين جرى إجلاؤهم جواً إلى مطار عرعر، وتنظيم انتقالهم إلى المنفذ الحدودي السعودي – العراقي، بالتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة".
وأكدت الوزارة بحسب البيان ان "هذه الجهود أسهمت في تسهيل عبور أعداد من المواطنين القادمين من دول
مجلس التعاون
لدول
الخليج العربية
، ولا سيما من سلطنة عُمان ودولة قطر ومملكة
البحرين
ودولة الإمارات العربية المتحدة، عبر المنافذ البرية والجوية في المملكة".
وبين، ان "هذه الإجراءات تأتي في إطار تنسيق دبلوماسي وإداري مشترك بين خلية الأزمة في وزارة الخارجية والجهات المعنية، وبمساهمة فاعلة من بعثات العراق الدبلوماسية، ولا سيما سفارات جمهورية العراق في الرياض والقاهرة ونيودلهي، التي اضطلعت بدور مهم في متابعة أوضاع المواطنين العراقيين واستحصال الموافقات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والعبور".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
اخترنا لك
ألمانيا: نرفض إرسال قوات للمساعدة في الدفاع عن مضيق هرمز
10:52 | 2026-03-16
تحذيرات من العمليات العسكرية في مضيق هرمز: العراق سيواجه صعوبات كبيرة
10:38 | 2026-03-16
في العراق.. تحذيرات من الخميس المقبل
10:25 | 2026-03-16
السوداني يوجه بمتابعة صرف مستحقات المقاولين المالية
10:13 | 2026-03-16
عطلة عيد الفطر في العراق
10:06 | 2026-03-16
بسبب "إغلاق هرمز".. النفط تعلن قرب استكمال خط تصدير كركوك - جيهان بعيداً عن الإقليم
07:27 | 2026-03-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.