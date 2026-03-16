السوداني يوجه بمتابعة صرف مستحقات المقاولين المالية

وأكد ، وفق بيان لمكتبه ورد للسومرية نيوز، أنّ "السنوات الثلاث الأخيرة شهدت حركة إعمار كبيرة، حيث جعلت الحكومة من تحسين الخدمات ضمن اولويات برنامجها التنفيذي، وعلى أساسه نفذت الحكومة مئات ومشاريع البنى التحتية في وسائر محافظات وأقضيتها ونواحيها، مثمناً الدور الحيوي للمقاولين العراقيين في تنفيذ هذه المشاريع التي ساهمت في الارتقاء بالواقع الخدمي".ووجه السوداني "الجهات المعنية بمتابعة صرف مستحقات المقاولين المالية، مؤكداً أن الحكومة تواصل جهودها لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد نتيجة انعكاسات الحرب وتداعياتها على المنطقة والعالم".