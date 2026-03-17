طقس العراق في ايام العيد الاولى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "طقس يوم غد الاربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم يتحول تدريجيا ليلا الى غائم جزئي ابتداء من الأقسام الغربية من البلاد ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق"، مبينة أن "طقس الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية ابتداء من الأقسام الغربية وتشمل تدريجيا اغلب مناطق البلاد و درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".واكدت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون غائما جزئيا الى غائم ممطر خاصة في والاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".وذكرت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما يكون الطقس صحو مع بعض الغيوم في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".