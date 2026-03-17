"توقف مؤقت".. الصحة تصدر تنويهاً بشأن "فحص السياقة"

وذكر بيان للوزارة: أن "دائرة العيادات الطبية الشعبية في تود إعلامكم بأنه، نظراً لوجود تحديثات في منصة بوابة أور الحكومية من قبل مركز التحول الرقمي في لمجلس الوزراء، ولأغراض تنظيمية سيتم إجراء التحديثات التالية:•إيقاف الحجز الإلكتروني في اللجان الطبية لفحص السياقة في والمحافظات اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً من تاريخ اليوم الثلاثاء 17/3/2026 ولغاية 24/3/2026.•ستستمر اللجان الطبية لفحص السياقة في بغداد والمحافظات باستقبال المواطنين الذين لديهم حجوزات إلكترونية مسبقة ليومي الأربعاء والخميس الموافق 18 - 19/ 3/ 2026 دون تغيير.•سيكون يومي الأحد والإثنين 22-23/3/2026 رسمية في جميع اللجان الطبية لفحص السياقة (عطلة عيد المبارك)".