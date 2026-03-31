الحكومة تطمئن العراقيين: السجون مؤمنة

أكدت ، اليوم الثلاثاء، أن جميع السجون مؤمنة بالكامل عن طريق أطواق خارجية وتجهيزات لوجستية.

وقال الناطق باسم الوزارة العقيد عباس للوكالة الرسمية وتابعته : إن " ماضية في عملها لتحقيق استتباب الامن، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة"، مبينا أن "جميع البعثات والهيئات الدبلوماسية تعمل في البلاد وتحتفظ بكيانات معنوية وهيئاتها محفوظة". واضاف أن "جميع السجون مؤمنة بالكامل بأطواق خارجية ومصدات وتجهيزات لوجستية، وجميع الفنادق مؤمنة بالكامل"لافتا الى أن "الإجراءات واضحة وصريحة في ، وأصبحت مثالا للمدينة التي لا تنام ولا تطفأ أنوارها". ودعا البهادلي المواطنين الى "توخي الدقة والحذر بالتعامل مع الأجسام الغريبة التي قد تسقط في بعض المناطق حفاظا على سلامتهم الشخصية، ومن أجل فسح المجال امام عمل الاجهزة الامنية وفرق الإنقاذ والاسعاف والدفاع المدني". وتابع أن "تداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات لمقاطع فيديو مفبركة يعرض المناطق السكنية وقاطنيها للخطر، وينشر معلومات غير دقيقة"، مؤكدا على "حرص الوزارة بعدم السماح بنشر الشائعات على حساب الدم العراقي".