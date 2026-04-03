امطار تجوب انحاء العراق من شماله لجنوبه

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في عن اليومالسابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وصحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشماليةوتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".واضاف ان "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وصحو في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وصحو في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق".