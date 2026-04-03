سرايا اولياء الدم يشيرون الى فشل امريكا: ما يجري ليس حرباً بل قوةٌ تُهزم وهي تُكابر

وذكرت السرايا في بيان ورد لـ ، ان "الأمريكي اليوم لم يعد يُخطئ فقط بل يتخبط تحت ضغط صدماتٍ متتالية لايعرف كيف يتعامل معها وهذا واضح من خلال التالي ..1- إسقاط طائرة حربية غرب كشف ارتباكاً غير مسبوق في ، التي لم تعد تعرف ماذا فقدت: أهي F-35A أم F-15E ؟، وحين تختلط على القوة طبيعة خسارتها، فهي تكون قد فقدت السيطرة قبل أن تفقد الطائرة.2- إقالات وتبديلات من مستوى رئاسة الأركان فما دون، ليست إعادة تنظيم، بل اعترافٌ ضمني بانهيار القرار، ومحاولة تحميل العسكر فاتورة ارتباكٍ سياسي وخطأ اسراتيجي ستضل امريكا تدفع ثمنه بلا نهاية.3- نفاد بنك الأهداف دون حسم، مقابل استمرار فاعلية الصواريخ والمسيّرات من قبل ولبنان والعراق واليمن، يدفع نحو قصف البنى المدنية، وهنا تتحول القوة من أداة حسم إلى دليل عجز، وحين تعجز الجيوش، تقصف المدن.4- القواعد الأمريكية في المنطقة باتت خارج الفاعلية، والتحالفات من نمط SOFA بدأت تتآكل وتدخل مرحلة التجميد، مع إعلان دول مثل والنمسا وإيطاليا وإسبانيا عدم مشاركتها عسكرياً".وتابع: "الخلاصة، ما يجري ليس حرباً تُدار بل قوةٌ تُهزم وهي تُكابر ، تعثرٌ تكتيكي واضح، وانكشافٌ استراتيجي لدولةٍ اعتادت أن تُعرّف الحرب من الأعلى، فإذا بها اليوم تُدار من تحت ضغط الواقع".