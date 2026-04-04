هل انضم نيسان الى الأشهر الممطرة في العراق؟.. الطقس خلال الاسبوع الحالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطقس ليوم غد الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل ليوم أمس في عموم البلاد"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية يتحول إلى غائماً جزئياً على فترات بعد الظهر في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".وأضافت ان "طقس الثلاثاء القادم سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية يتحول إلى غائماً على فترات بعد الظهر في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق"، موضحة أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية عدا الأقسام الشرقية منها فيكون غائماً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل لليوم السابق".