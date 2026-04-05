نفوق النمر الذي هاجم الفتى في حديقة الزوراء

وقالت الادارة في بيان ورد لـ ، ان "ما تم تداوله بخصوص حالة النمر السيبيري المصاب، تم التعامل مع الحالة منذ اللحظة الأولى باعتبارها حالة طارئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والفنية اللازمة وبمشاركة فريق من الأطباء البيطريين المختصين، وباستخدام أجهزة حديثة تم تأمينها خصيصاً لإنقاذ الحيوان".واضاف "تم إجراء عملية جراحية معقدة استغرقت عدة ساعات، تكللت بالنجاح من الناحية الجراحية، إلا أن الحيوان تعرض إلى توقف تنفسي مفاجئ أثناء مرحلة الإفاقة من التخدير، وهي من المضاعفات المعروفة علمياً في مثل هذه الحالات، خصوصاً في الحيوانات الكبيرة والحالات المصحوبة بإجهاد وإصابات سابقة"، مؤكدة أن "جميع الإجراءات تمت وفق الأصول المهنية وبأعلى درجات الحرص، وسيتم إعداد تقرير تشريحي مفصل لتوثيق الحالة بشكل علمي".واعربت عن اسفها "لفقدان الحيوان"، مؤكدة أن "الحادثة الأصلية نتجت عن تجاوز أحد الأشخاص للسياج الأمني خلافاً للتعليمات الواضحة، مما أدى إلى هذه التداعيات المؤسفة".