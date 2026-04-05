غرامات مالية لمن يشوه المجسرات في بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "بعض المشاريع الجديدة الخاصة بفك الاختناقات المرورية والمجسرات تعرضت بالفعل للتشويه من قبل بعض المواطنين"، مبيناً أن "الأمانة، ومن خلال دوائرها البلدية، تمتلك شُعباً متخصصة بالذوق العام تتابع هذه التجاوزات".وأوضح أن "الإجراءات الأولية تتضمن فرض غرامات مالية على كل من يخالف التعليمات ويقوم بتشويه ما يتم إنجازه"، مشيراً إلى أن "فرق الأمانة تعمل بشكل دائم على إعادة صيانة هذه الأماكن والمجسرات للحفاظ على مظهرها الحضاري".وأضاف أن "الأمانة أطلقت حملات توعوية خلال المدة السابقة، شملت فعاليات اجتماعية مبتكرة، منها استدراج أحد أصحاب آليات نقل السيارات (الكرين) الذي قام بالكتابة على المجسرات، لتثقيف المواطنين بعدم كتابة أرقام هواتفهم على المجسرات الجديدة والقديمة".وأكد أن "أمانة جادة في ملف الذوق العام، حيث باشر عدد كبير من بتنظيم الإعلانات واللافتات، لا سيما في الأسواق الكبرى".وتابع: أن "دائرة بلدية بدأت بالفعل بتوحيد لافتات المحال في مناطق والكرامة لتكون ذات نسق واحد"، موضحاً أن "هذا الإجراء مستمر ليشمل باقي المناطق لتكون هناك رؤية حضارية موحدة تلائم توجهات العاصمة".وبين أن "بعض اللافتات الحالية لا تنسجم مع الذوق العام، لذا تقوم شُعب الذوق العام بإبلاغ أصحاب المحال بضرورة توحيدها لتكون لائقة بالنشاط التجاري والوجه الحضاري لبغداد".