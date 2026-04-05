السوداني يؤكد على تكامل العمل مع الحكومات المحلية ومجالس المحافظات لتنفيذ خطط الإعمار

وذكر بيان لمكتبه، ان "استمع إلى ايجاز مفصل حول واقع المحافظة الخدمي والعمراني، وإجراءات إكمال والتنموية لتحسين البنى التحتية للمحافظة، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية ودورها التاريخي".وأكد "حرص الحكومة على دعم خطط الحكومة المحلية لتمكينها من انجاز المشاريع الستراتيجية، وكذلك تقديم الدعم اللازم لمعالجة مشكلة التلوث والترسبات التي جرفتها الأمطار والسيول الأخيرة الى ، ما انعكس على مشاريع التصفية في مناطق المدائن وبسماية والخطط المستقبلية للحدّ من تكرار هذا الأمر".وأشار رئيس الى "أهمية تكامل العمل بين والحكومات المحلية ومجالس المحافظات، للمضي بتنفيذ خطط البناء والإعمار والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، في عموم اقضية المحافظات ونواحيها".