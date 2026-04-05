9 هزات ارضية تضرب العراق

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، ان "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ 22 هزة أرضية منها (9) هزات داخل و (13) هزة أرضية خارج العراق وبالقرب من حدوده".واضاف ان " (9) هزات أرضية داخل (خوسيستان- كردستان– اذربيجان). بينما تم تسجيل (4) هزات داخل (فان- سيرنك) وبالقرب من حدودها مع العراق"، مشيرا اﻟﻰ ان "مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية بين (1–4.4) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (10-31) كم".وتابع ان "النشاط الزلزالي تركز بشكل واضح في داخل العراق وتحديدا في (مركز المدينة) حيث تم تسجيل (3) هزات أرضية ، بينما سجلت في (3) هزات ارضية أيضاً ، وسجلت (2) هزة أرضية في محافظة (جومان و ميرغاسور). و(1( هزة في (خانقين)".يذكر ان المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق.