للعراقيين.. إطلاق البطاقة الوقودية لغاز الطبخ بواقع أسطوانتين شهرياً

وقال في الوزارة رافد صادق، للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "تم إطلاق البطاقة الوقودية الخاصة بمادة غاز الطبخ، بواقع أسطوانتين لكل عائلة شهرياً"، مؤكداً "عدم استحداث نافذة إلكترونية جديدة لهذه الخدمة".وأضاف أن "النظام يعتمد على النافذة السابقة الخاصة بتوزيع النفط الأبيض، حيث يمكن للمواطنين التسجيل من خلالها للحصول على حصصهم من غاز الطبخ، كما كان معمولاً به سابقاً".وتابع، أن "عدد المشتركين في هذه النافذة أكثر من مليون و600 ألف مشترك"، لافتاً إلى أن "أكثر من 90% من محطات الوقود وساحات الغاز تعمل حالياً ضمن هذا النافذة".وأشار إلى أنه "سيتم تزويد الوكلاء الجوالين بأجهزة قارئة خاصة بالبطاقة الوقودية، ما يتيح للمواطنين تسلم حصصهم من غاز الطبخ عبر الباعة الجوالين كما موجود في المحطات".