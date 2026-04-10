تقلبات مناخية تغير حكم الطقس السائد في العراق بشهر نيسان

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة خاصة في وتتحسن فرص الأمطار لتشمل مناطق متفرقة من البلاد وتكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في المنطقة الشمالية وبعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع الى عدة درجات على عموم البلاد"، مشيرة إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما يكون غائماً مع تسقط زخات مطر تكون رعدية احياناً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع بضع درجات في ".وأوضحت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الشدة في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تكون مقاربة على العموم في جميع انحاء البلاد".