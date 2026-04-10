بغداد تعظم إيراداتها عبر 240 مليار دينار سنويا من فحص السيارات

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "عدد السيارات التي تسير فعليًا في الشوارع تجاوز 8 ملايين سيارة"، مشيرًا إلى أن "هذه المركبات مشمولة بإجراء فحص المتانة والأمان، وبكلفة تبلغ 30 ألف دينار لكل سيارة، ما يعني أنها قد تدر نحو 240 مليار دينار سنوياً".وأوضح أن "هذا النظام معمول به في العديد من الدول، لكنه يُطبق عادةً مرة كل ثلاث إلى أربع سنوات، وليس بشكل سنوي"، محذرًا من أن "تطبيقه سنويًا قد يُفهم على أنه توجه لزيادة الرسوم وتعظيم الإيرادات غير النفطية".وأكد على "ضرورة تحقيق التوازن بين تعزيز إيرادات الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية"، داعيا إلى "مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تطبيق مثل هذه الإجراءات".