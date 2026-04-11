هذا الأسبوع.. نصفُه شتاءٌ ونصفُه الآخرُ صيف

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "طقس يوم غد الاحد سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة في الأقسامالشرقية منهما وغائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة في ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة في الأقسام الشرقية منهما وغائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في الشمالية وترتفع بضع درجات في ".واضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوفي المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاربعاء سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا مع بعض الغيوم الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".