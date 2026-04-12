امطار لا تتوقف ومحافظة تسجل حرارة 5 مئوية غداً

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع بعض الغيوم في الأقسام الشمالية من المنطقة الوسطى تتلاشى بعد الظهر وغائم جزئي الى غائم مصحوبا بزخات مطر خفيفة الى معتدلة الشدة في ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع بضع درجات في ومقاربة في المنطقة الشمالية".واضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عن اليوم السابق".وذكرت ان ططقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما في عموم البلاد خلال النهار يتحول الى صحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد لليوم السابق".