رئيس مجلس بغداد يقدم مقترحا لوزارة التربية يخص تقليص المناهج

وقال الحمداني في كتاب موجه الى وتلقته ، انه "ضمن اطار التعاون والتنسيق المشترك بين والحكومات المحلية واستنادا لاحكام المادة 114 من دستور جمهورية التي اشارت في البند سادسا على اعتبار رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة تجري بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم من الاختصاصات المشتركة بين السلطتين الاتحادية والمحلية وان المادة 115 من الدستور اكدت على ترجيح على الاتحادية في حالة حصول خلاف بينهما وضمن اجراءات حكومات المحلية بالأشراف على العملية التربوية والتعليمية والسعي لإنجاحها من خلال توفير السبل الكفيلة بذلك، فقد اقتضت الضرورة اشعار وزارتكم الموقرة لأهمية الموضوع بالإمكان اتخاذ قرار سريع وحاسم وجاد لتقليص مناهج الدراسة المشمولة بالامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الاعدادي".وشدد على "ضرورة ان يكون التقليص واقعي وليس شكليا لكي يكون مثمر ومنتج وبالشكل الذي يمكن طلابنا من اداء الامتحانات بصورة مثالية وان دواعي التقليص معلومة لديكم لا مجال لذكرها بقدر ما نذكر على ان التقليص تتطلبه المرحلة بشكل حتمي وان اتخاذ هذا القرار ستكون اثاره ايجابيه على الطلبة والتلاميذ وعلى الملاكات التعليمية التي اربكت لعدم قدرتها على اكمال المناهج ضمن البرامج المرسومة لظروف خارجة عن ارادتها، لذلك نلتمس ان يعاد النظر بموضوع التقليص خاصة بعد تقديم مواعيد أداء الامتحانات"، لافتا الى ان "هذا الاجراء سيكون له اثار وتداعيات ايجابية تنعكس على عوائل الطلبة والاسرة التعليمية والطلاب والتلاميذ المشمولة بأداء الامتحانات (الصفوف المنتهية ) وعلى سير العملية التربوية ومستقبل الطلبة".ودعا الى "دراسة المقترح واعطائه الاهمية اللازمة والنظر به على عجالة لكي يحقق الغرض المطلوب من ارساله شاكرين تعاونكم مع التقدي".