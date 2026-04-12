جنايات الأنبار: المؤبد بحق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهما 25 ألف حبة مخدرة

وذكر بيان صدر عن ، أن " محكمة ، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".وأضاف البيان، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 25 ألف حبة مخدرة من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأشار إلى، أن "الحكم صدر بحقهما استناداً لأحكام المادة 28/ أولاً من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".