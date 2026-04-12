بنحو 300 شاحنة بكل منفذ.. الوائلي يعلن معدلات دخول الشاحنات من ثلاث منافذ

وقال رئيس الهيئة، الفريق ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الحركة التجارية عبر المنافذ الحدودية مع لم تتأثر خلال فترات التصعيد الأخيرة"، مشيراً الى "استمرار دخول الشاحنات بالمعدلات الطبيعية".وأوضح ان "معدلات دخول الشاحنات، بقيت مستقرة في عدد من المنافذ الحدودية، حيث سجل منفذ مندلي دخول ما بين 250 الى 300 شاحنة يومياً، فيما بلغ المعدل في منفذ الشيب بين 200 الى 250 شاحنة، وفي منفذ المنذرية بين 250 الى 300 شاحنة".وأضاف ان "منفذ الشلامجة شهد دخول ما بين 350 الى 400 شاحنة يومياً، بينما سجل منفذ ارتفاعاً ملحوظاً ليصل الى نحو 400 شاحنة يومياً".وفي ما يخص حركة المسافرين، ذكر ان "جميع المنافذ الحدودية شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المسافرين بعد استقرار الأوضاع في المنطقة".وأشار الى أنه "تم تنفيذ زيارات ميدانية للاطلاع على سير الإجراءات وضمان انسيابية الحركة، فضلاً عن تقديم الدعم للعاملين في المنافذ، الذين بذلوا جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية".وأكد ان "هذه الجهود أسهمت بشكل واضح في استقرار الأسعار وضمان استمرار تدفق البضائع والسلع الى "، منوهاً بأن "الهيئة استقبلت العالقين في الخارج، سواء من العراقيين أو الأجانب، نتيجة غلق الأجواء، وتم تأمين عودتهم الى البلاد وسفرهم الى بلدانهم بأمان".