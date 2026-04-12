منع ظهور المحلل السياسي حسين الكناني

وذكرت الهيئة في وثيقة وردت لـ ، ان "القرار جاء استناداً إلى تقرير دائرة الرصد الإعلامي، الذي رصد تصريحات للكناني في أحد البرامج اعتُبرت مخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي"، مشيرة إلى أن "المخالفات شملت التحريض على العنف والكراهية إضافة إلى الإخلال باللياقة والآداب العامة والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".واكدت انه "تقرر منع الظهور الكناني في جميع وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية العاملة في لمدة 30 يوماً" اعتباراً من تاريخ صدور القرار"، محمّلة "الجهات المخالفة المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام".