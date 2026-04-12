توضيح رسمي جديد بشان تلوث نهر دجلة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "لوحظ في الاونة الاخيرة أنتشار مقاطع فيديو وظهور عدد من الاشخاص الذين حملوا مسؤولية تلوث نهر ".واضافت ان "مايتداول حول تلوث بعض المقاطع النهرية لاعلاقة له بالاطلاقات المائية بل يعود بشكل اساسي الى استمرار تصريف مياه المجاري والنفايات غير المعالجة الى من قبل أمانة وبعض الوحدات الإدارية".واكدت ان "اجراءاتها بالنسبة للأطلاقات المائية تبنى على اسس علمية رصينة سببها امتلاء سدي دربندخان و مما اضطر المسؤولين في الوزارة الى اطلاق المياه من حمرين للحفاظ على منشأ السد وهذا دفع كميات من الترسبات في قاع النهر نتيجة قيام بتوجيه مياه الصرف الصحي الأسنة الى نهر ومنه الى نهر دجلة مباشرة وهذا (إجراء غير صحيح ) حيث يتطلب معالجة لمياه الصرف الصحي ومن ثم إعادة المياه المعالجة الى النهر".واكدت "أنها المتضرر الرئيسي من هذا الاجراء"، داعية "الحكومات المحلية ودوائر البلديات والمجاري بعدم رمي المياه غير المعالجة مباشرة الى الانهر للحفاظ على نوعية جيدة لمياه الأنهر التي تستخدم من قبل المواطنين في كافة المجالات".