السوداني: دور رجال الدين مهم في توطيد الاستقرار والوئام الوطني

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان "رئيس قدّم تهنئته ومباركته إلى المسيحيين من أبناء شعبنا العراقي الكريم، وإلى وأتباعها في والعالم، بمناسبة انتخاب المطران أميل شمعون نونا، بطريركاً للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، للعمل وخدمة الرعية تحت لقب غبطة بولس الثاث نونا".وبهذه المناسبة، عبّر عن "أطيب التمنيات لغبطة البطريرك بالنجاح في مهامه الروحانية والإنسانية الجديدة، واستكمال مسار قادة الكنائس العراقية العريقة في خدمة المجتمع، وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً أن الدور المهمّ لرجال الدين، من مختلف الأطياف العراقية المتآخية، هو رافد أساسي في توطيد الاستقرار والوئام الوطني، وتقديم الخطاب الوطني لمواجهة مختلف التحديات".