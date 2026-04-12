ما سيحصل الليلة في 6 محافظات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تواجد السحب الركامية في اجواء مدن شمال ووسط البلاد، إضافة إلى أجزاء من مدن الجنوب، نتيجة تأثر الأجواء بامتداد حالة جوية غير مستقرة"، مبينة ان "فرص هطول الأمطار في مدن شمال البلاد وبعض مناطق الوسط تستمر خلال ساعات المساء والليلة، وتكون على شكل زخات تتخللها فترات من الغزارة في بعض المناطق".وتابعت "تزداد احتمالية أشتداد الأمطار على فترات خلال هذه الليلة في كل من والسليمانية و شرق وواسط، يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد والرياح الهابطة"، لافتة إلى اته "في جنوب البلاد، فتستمر فرص هطول أمطار رعدية خفيفة إلى معتدلة الشدة في كل من وميسان، وذلك لغاية الساعات الأولى من ليل الأحد".