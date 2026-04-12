غرامة مليون دينار لمن يضع المطبات الصناعية في بغداد

وقال المتحدث باسم اﻷمانة، عدي الجنديل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "العبث بالطرق التي تم تأهيلها او اكساؤها حديثاً يعرض المخالفين للمساءلة القانونية"، مشيرا الى "فرض غرامات مالية تصل الى مليون دينار بحق كل من يقوم بإنشاء مطبات صناعية دون استحصال موافقات رسمية".وتابع أنه "بإمكان المواطنين تقديم طلبات رسمية الى دوائر البلدية المختصة ﻹنشاء مطبات صناعية في المناطق التي تستدعي ذلك، وفق تعليمات أمانة ، لاسيما بالقرب من المدارس او المؤسسات الحكومية، وذلك بعد إجراء دراسة ميدانية للموقع".