الية جديدة لتوزيع الغاز في الانبار.. ما علاقة المولدات الاهلية؟

وقالت الحكومة المحلية بالمحافظة في بيان ورد لـ ان " دبوس أعلن عن إجراءات جديدة لمعالجة ملف توزيع الغاز والمنتجات النفطية بعد إعتماد آلية توزيع أسطوانات الغاز بالاستناد إلى قوائم المشتركين في المولدات الأهلية".واضافت ان "تلك الإجراءات تضمنت الآتي:١- إيصال الغاز إلى منازل المواطنين بشكل مباشر للحد من التلاعب والاستغلال.٢- إيقاف البيع المباشر للغاز في المعامل (الأهلية والحكومية)، بجميع أشكاله، باستثناء القطاع الصحي.٣- شمول الباعة الجوالين بالإجراءات التنظيمية ومنع أي ممارسات عشوائية أو استغلالية في التوزيع.٤- توجيه الأجهزة المختصة بمتابعة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين ومفتعلي الإرباك في عملية التوزيع، والتأكيد على منع الاحتكار وضمان انسيابية وعدالة توزيع الغاز.٥- رفض استلام أو إعادة المنتجات غير المطابقة للمواصفات من البنزين وزيت الغاز.