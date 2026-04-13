رئيس هيئة النزاهة يشدد على إزالة مُعوّقات استرداد الأموال ويدعو للتعاون الدولي

اللاميُّ، وخلال لقائه سفير الجمهورية التونسيّة في شكري اللطيف، استعرض آليات التعاون بين الجانبين، لا سيما فيما يخصُّ مجالات منع الفساد ومُكافحته وملفّ الاسترداد، مُؤكّداً أهميَّة عقد الشراكات ومُذكّرات التفاهم بين الدول الأعضاء في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، ودورها في المساعدة القانونيَّة في ملف تسليم المطلوبين واسترداد الأصول المُهرّبة، مُستعرضاً تجربة في مُلاحقة الأصول المُهرّبة والسعي لاستردادها، وكيفيَّة تجاوز الهيئة لمُعوّقات الاسترداد، مُنوّهاً بالعلاقة الوطيدة بين الشعبين العراقيّ والتونسيّ والعلاقات المُتميّزة بين حكومتي البلدين.من جانبه، أبدى السفير التونسيّ شكري اللطيف رغبته في الاطلاع على تجربة العراق في المجال الرقابيّ والميدان الوقائيّ، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، والتعاون في ملف استرداد الأموال والمطلوبين، مُنوّهاً بالشراكة الثنائيَّة بين البلدين في مجالاتٍ مُتعدِّدةٍ والسعي لتطويرها.وفي ختام اللقاء، ناقش الجانبان عقد شراكاتٍ ثنائيَّةٍ وإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ في مجالات منع الفساد والوقاية منه، ومُكافحته وملاحقة الأصول المُهرَّبة واستردادها، مُؤكّدين أهميَّة أن تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات وتطوير الملاكات، وفتح أبواب الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد للمُؤسَّسات النظيرة في .