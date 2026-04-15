تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نعيم وحليمة
من
03:30 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نائب ترامب: وقف إطلاق النار متماسك ونتفاوض مع إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-561658-639118429764273299.jpg
تفاصيل جديدة عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
محليات
2026-04-15 | 05:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
2,992 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
نسقت
وزارة النفط
مع
مجلس محافظة بغداد
لتنظيم آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ عبر الناقلين المحليين داخل المناطق، لاسيما للمواطنين الذين يتعذر عليهم تسلمها من محطات التوزيع وبسعر 6 آلاف دينار فقط، فيما أكدت استمرار التجهيز عن طريق (الكوبون النفطي).
واتخذت الجهات الحكومية خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الإجراءات السريعة لاحتواء أزمة غاز الطبخ والحد من تداعياتها على المواطنين، في ظل تصاعد الطلب وظهور اختناقات في التوزيع، وشملت اعتماد آليات تنظيمية جديدة، أبرزها إطلاق نظام التجهيز عبر البطاقة الوقودية (الكوبون النفطي) لتحديد حصة شهرية لكل أسرة بشكل يسهم في تقنين الاستهلاك وضمان
عدالة
التوزيع ومنع الاحتكار.
مسؤول شعبة الإعلام في
شركة توزيع
المنتجات النفطية التابعة للوزارة رافد صادق، قال، إن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي عملية توزيع غاز الطبخ الكترونياً عبر (الكوبون النفطي) وبالآلية نفسها المعتمدة لتوزيع النفط الأبيض خلال فصل
الشتاء
، مبيناً أن التوزيع يتم بواقع اسطوانتين شهرياً لكل أسرة تمتلك بطاقة تموينية وبسعر خمسة آلاف دينار.
وأضاف أن هذا الإجراء سيستمر لحين انتهاء الأزمة وعودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، مشيراً إلى وجود شريحة من المواطنين يتعذر عليها الوصول إلى محطات التوزيع لأسباب متعددة، من بينها كبر السن أو بعد المسافة، الأمر الذي يتيح لهم شراء الغاز من الناقلين المحليين.
وأوضح صادق أن الوزارة اتفقت مع
مجلس محافظة بغداد
على تبني تنظيم عملية توزيع اسطوانات غاز الطبخ عبر الناقلين المحليين داخل المناطق وفق آلية محددة تضمن السيطرة على البيع، مع الالتزام بالسعر الرسمي البالغ 6 آلاف دينار للاسطوانة الواحدة، داعياً المواطنين إلى تقديم شكاواهم في حال استيفاء مبالغ أعلى، عبر الخطوط الساخنة للوزارة أو من خلال لجان الطاقة في مناطقهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين ومنعاً لحالات الاستغلال.
وتعود أسباب الأزمة إلى عوامل عدة، أهمها تراجع الإنتاج المحلي من الغاز نتيجة انخفاض إنتاج النفط بفعل التوترات الإقليمية، ما خلق فجوة بين الكميات المتاحة والاستهلاك الفعلي، إذ برز ذلك عبر طوابير طويلة أمام محطات التوزيع وصعوبة حصول المواطنين على الاسطوانات، فضلاً عن ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.
من جانبه، قال رئيس
لجنة النفط
والغاز في مجلس
محافظة بغداد
علي طالب الزركاني، إن المجلس تولى استناداً إلى أحكام
قانون المحافظات
غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، وبناء على طلب شركة توزيع المنتجات النفطية، الاشراف على توزيع اسطوانات الغاز داخل المناطق لضمان انسيابية التجهيز ومنع التلاعب.
ولفت إلى إعداد خطة تتضمن إيعاز ممثلي الوحدات الإدارية بمرافقة وكلاء الغاز الجوالين ميدانياً، ابتداءً من معامل
التعبئة
وحتى مناطق التوزيع النهائية ضمن الرقعة الجغرافية لكل وحدة إدارية، بشكل يضمن وصول المادة إلى مستحقيها.
وتابع أن الخطة تنص على أن يكون التوزيع بإشراف مباشر وبالتنسيق مع المختارين، مع الالتزام بالسعر المحدد رسمياً ومنع أي حالات احتكار أو تجاوز أو تلكؤ في التجهيز.
وشدد الزركاني على أن المجلس سيتخذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية النافذة، لافتاً إلى تزويد اللجنة بتقارير يومية مفصلة تتضمن نسب التجهيز والمعوقات وحالات المخالفة المرصودة والإجراءات المتخذة بشأنها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
تفاصيل جديدة
عن آلية توزيع اسطوانات غاز الطبخ
مجلس محافظة بغداد
قانون المحافظات
السومرية نيوز
منتجات النفط
محافظة بغداد
وزارة النفط
سومرية نيوز
شركة توزيع
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الشتاء مستمر ولا بوادر ربيعية حتى الان.. محافظتان تسجلان 3 مئوية غدا
محليات
38%
02:12 | 2026-04-14
الشتاء مستمر ولا بوادر ربيعية حتى الان.. محافظتان تسجلان 3 مئوية غدا
02:12 | 2026-04-14
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
محليات
29.55%
02:56 | 2026-04-14
5 مناطق جديدة في بغداد ستشمل بخصخصة الكهرباء
02:56 | 2026-04-14
لماذا ارتفعت اسعار الطماطم في العراق لتصل الى 2500 دينار للكيلوغرام؟
محليات
17.34%
07:01 | 2026-04-14
لماذا ارتفعت اسعار الطماطم في العراق لتصل الى 2500 دينار للكيلوغرام؟
07:01 | 2026-04-14
توجيه من التربية يخص اسئلة الامتحانات النهائية
محليات
15.11%
02:27 | 2026-04-14
توجيه من التربية يخص اسئلة الامتحانات النهائية
02:27 | 2026-04-14
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.