النزاهـة تستحدث تشكيل "التحقيـق المالي المــوازي"

وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ من مهامّ وواجبات التشكيل تسلُّم ملفّ التحقيق الماليّ الموازي الذي يرد من المُحقّق المُختصّ في القضيَّة، والانتقال والمُتابعة الميدانيَّة؛ لغرض إجراء التحرّي وجمع المعلومات الخاصَّة بالقضيَّة، إضافةً إلى تقديم الإحصائيَّات المطلوبة.وأضافت إنَّ الوحدة ستتولَّى القيام بالتنسيق مع دائرة الوقاية؛ لتنفيذ القرارات القضائيَّة ومُتابعة المُخاطبات الخاصَّة بجمع المعلومات، فضلاً عن تنفيذ قرارات المُختصّ، وإجراء المُخاطبات الإداريَّة المُتعلّقة بالقضيَّة؛ بناءً على قراراتٍ قضائيَّةٍ.