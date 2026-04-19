الية جديدة لتوزيع اسطوانات غاز الطبخ على هذه الفئات

وقالت الشركة في بيان تابعته ، إن " للشركة وجه بتخصيص 10 أسطوانات غاز الطبخ للباعة الجوالة من كل نقلة تباع بشكل مباشر للمواطنين او ﻷصحاب المطاعم بدون البطاقة الوقودية"، مبينة أنه "بذلك تكون الشركة قد وفرت 20 ألف أسطوانة يومية لأصحاب المطاعم بشكل يومي".ودعت الشركة "الوكلاء الجوالين الى تحميل مادة غاز الطبخ"، متوعدة "المخالفين والمتقاعسين منهم باﻹجراءات القانونية الرادعة وفق العقد المبرم بين الطرفين".