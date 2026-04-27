اجراءات فورية عاجلة تخص الكهرباء

وقال عضو النيابية حسن وريوش ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "اللجنة توصلت إلى اتفاق مع وزارة الكهرباء على تنفيذ إجراءات فورية، تتضمن تكثيف أعمال الصيانة الدورية للوحدات التوليدية، ومعالجة الاختناقات في شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب تعزيز تجهيز محطات الإنتاج بالوقود، ولا سيما الغاز، بالتنسيق مع الجهات المعنية".وأضاف الأسدي، أن "الخطط تشمل أيضاً تفعيل إجراءات الطوارئ لمواجهة أي أعطال مفاجئة خلال فترة الذروة، بما يسهم في تقليل ساعات الانقطاع وتحسين استقرار المنظومة الكهربائية بشكل ملموس".وأشار الأسدي، إلى أن "الاستعانة بالخبرات المتخصصة ستتم عبر مسارين متوازيين، أولهما التعاقد مع شركات عالمية رصينة تمتلك تجارب ناجحة في إدارة الأحمال وصيانة المنظومات، وثانيهما توظيف الكفاءات العراقية"، مؤكداً أن "نتائج هذه الخطوة ستبدأ بالظهور تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق برفع كفاءة الإنتاج وتقليل الضائعات الفنية".وفي ما يخص مشاريع ، أوضح النائب، أن "أبرز التحديات تتمثل في محدودية التمويل وتعقيدات الإجراءات التعاقدية، فضلاً عن ضعف البنى التحتية، لا سيما شبكات النقل غير القادرة حالياً على استيعاب الطاقة المنتجة من هذه المصادر"، مشيرا إلى "وجود توجه حكومي لوضع خطط إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، عبر التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية واستقطاب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة".وبيّن أن "هناك حراكاً نيابياً متواصلاً يهدف إلى تحسين واقع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "عدداً من المحطات ما زال متوقفاً رغم جاهزيته بسبب نقص الوقود، الأمر الذي يستدعي تعزيز التنسيق مع لضمان استمرارية تشغيلها ومنع حدوث انقطاعات مفاجئة".