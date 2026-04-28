أزمة أسطوانات الغاز انتهت رغم استمرار التهريب والسوق السوداء

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، إن "الإنتاج الحالي لغاز LPG المخصص لتعبئة الأسطوانات يبلغ نحو 5733 طناً"، موضحاً أن "الاستهلاك يصل إلى 4400 أطنان، ويجهز منها ما يقارب 5200 أسطوانة للاستخدام اليومي".وأشار المرصد إلى أن "تقنين استلام الغاز كشف عن وجود عدد كبير من المطاعم العشوائية غير المسجلة وغير المجازة، التي تلجأ إلى السوق السوداء، فضلاً عن وجود تهريب إلى ".وأوضح أن "سعر الأسطوانة في السوق السوداء داخل الإقليم يصل إلى 22 ألف دينار، في حين يبلغ سعرها الرسمي في المحافظات نحو 5 آلاف دينار"، داعيا "لتشديد الرقابة على المعامل الأهلية للحد من المضاربات وضبط والتوزيع العادل".وشهدت والمحافظات مؤخراً أزمة غاز نتيجة نقص في تجهيز الغاز الناتج عن تراجع إنتاج النفط المصاحب، في حين سجل أول مرة مستويات إنتاج مكنت من تغطية الطلب المحلي للغاز في عام 2022.