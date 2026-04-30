"سكك العراق" تستعد لربط كركوك ببيجي عبر جسري الفتحة والقناة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-562775-639131395732820299.jpg
"سكك العراق" تستعد لربط كركوك ببيجي عبر جسري الفتحة والقناة
محليات
2026-04-30 | 05:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
78 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تتجه
الشركة العامة
لسكك حديد
العراق
إلى إعادة إحياء خط
كركوك
–
بيجي
، في خطوة تهدف إلى استئناف حركة نقل الوقود والبضائع والمسافرين، بعد استكمال أعمال إعمار جسري الفتحة والقناة اللذين يمثلان محوراً أساسياً في مسار الخط.
وقال معاون مدير عام الشركة، علي عودة، إن ملاكات الشركة، بالتعاون مع
المكتب الاستشاري
في
الجامعة التكنولوجية
، أنجزت جداول الكميات والتكاليف الخاصة بالمشروع، فضلاً عن إتمام التقييم الإنشائي، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين التخصيصات اللازمة لإعادة تأهيل
جسر
الفتحة.
وأوضح أن جسر الفتحة يعدُّ حلقة الوصل الرئيسية بين خطي
كركوك
وبيجي، ويرتبط بجسر القناة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ أيضاً بالتنسيق مع الحكومة المحلية لإعادة إعمار جسر القناة، بعد إعداد جداول الكميات وعقد عدة اجتماعات لتأمين التمويل من موازنة المحافظة.
وبيّن عودة أن كلفة إعادة تأهيل جسر الفتحة تُقدّر بنحو 60 مليار دينار، وفقاً لتقديرات المكاتب الاستشارية، فيما تبلغ كلفة إعمار جسر القناة نحو مليار ونصف المليار دينار، ما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للخط والحاجة إلى استثمارات كبيرة لإعادته إلى الخدمة.
وأشار إلى أن محطة قطار كركوك أصبحت مهيأة لاستقبال القطارات من الناحية الفنية، إلا أن تشغيلها الفعلي يبقى مرهوناً بإكمال أعمال إعمار الجسور وتوفير التخصيصات المالية اللازمة، مؤكداً أن الشركة تسعى لإعادة الحياة إلى المحطة والخط بشكل كامل.
وأضاف أن البنية التشغيلية للخط تشمل القاطرات والعربات وعربات الشحن، موضحاً أن محطة كركوك تضم قاطرات من أجيال قديمة، وأن الموقع يحتاج إلى تأهيل شامل، رغم امتلاك الشركة قطارات حديثة لنقل المسافرين، من بينها قطارات (DMU) التي يمكن تشغيلها فور إعادة تأهيل الخط.
ولفت عودة إلى وجود اهتمام من قبل شركات استثمارية للدخول في مشاريع تشغيل الخط، إلا أن تعطله الحالي يشكل عائقاً أمام إبرام تلك التعاقدات، مؤكداً أن الشركة ستباشر بإعادة التشغيل واستئناف حركة النقل فور إنجاز الجسرين وتأمين التمويل اللازم.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المزيد
أحدث الحلقات
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.