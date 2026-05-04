تصريح برلماني حول رواتب الموظفين للمرحلة المقبلة

وقال عضو اللجنة عدي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "قيمة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و831 مليار دينار، ولا توجد أي أزمة مستقبلية تخص رواتب الموظفين"، مبيناً أن "الحكومة والبنك المركزي يمتلكان أدوات مالية متعددة لضمان استمرار التمويل وعدم تأخر الصرف".وأضاف، أن "محافظ البنك المركزي تعهد بتوفير التمويل الخاص بالرواتب"، لافتاً إلى أن " وتحسن الإيرادات النفطية يمثلان مؤشراً إيجابياً يعزز الاستقرار المالي للدولة".وأوضح ، أن "هناك عدة منافذ رئيسية لتأمين السيولة تشمل الاقتراض من المصارف الحكومية، وبيع السندات إلى المصارف الحكومية، إضافة إلى قانون الخصم الاحتياطي للبنك المركزي"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى حماية الالتزامات المالية للدولة وضمان انتظام الرواتب".