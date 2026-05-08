احباط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في ديالى وصلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "حسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية وفي إطار جهودها المستمرة لحماية الثروات الوطنية أحبطت أقسام الاستخبارات والأمن في فرق المشاة الاولى والرابعة عشرة التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية مخططاً لتهريب المشتقات النفطية عبر ناقلات غير قانونية وغير مرخصة وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني منظموأسفرت العملية عن القاء القبض على الناقلات مع سائقيها في وصلاح الدين".واكدت المديرية أن "هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة عمليات نوعية تستهدف شبكات تهريب النفط والجريمة الاقتصادي".