هيئة الإعلام والاتصالات تُعلن استئناف خدمة تطبيق تيليغرام في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تم استئناف خدمة تطبيق تيليغرام في جميع أنحاء ، وذلك عقب تقديم إدارة التطبيق تعهدات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية وفق أحكام الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004".واضافت انها "وجهت مطالبات رسمية سابقة إلى إدارة التطبيق تضمّنت جملة من الاشتراطات التنظيمية المتعلقة بضبط المحتوى وحماية المستخدمين والامتثال للأطر القانونية النافذة في العراق، وجاء استئناف الخدمة بناءً على هذه التعهدات، فيما تواصل الهيئة متابعتها الميدانية للتحقق من مدى تطبيقها فعلياً على أرض الواقع".وشددت على أن "منصات التواصل الاجتماعي العاملة في العراق مُلزَمة جميعها بالامتثال التام للتشريعات النافذة دون استثناء، صوناً للمصلحة العامة وأمن المعلومات الوطني"، مشيرةً إلى أن "التطبيق سيعمل فور استكمال الإجراءات الفنية اللازمة عبر بوابات النفاذ المعتمدة".