حملة كبرى في بغداد على "الكور".. صور

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لواجبات (241285) في متابعة وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) وغلق الغير مجازة، بالإشتراك مع مفارز (وزارة البيئة، الدوائر البلدية) ، تمكنت قطعاتنا الأمنية، من غلق (22) موقعاً لصهر المعادن " " التي تنبعث منها الروائح والغازات وتسبب بالتلوث البيئي".واضافت انه "تم القاء القبض على (8) مخالفين وذلك ضمن (محلة 110) في " " وسط العاصمة ".