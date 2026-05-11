دعوة نيابية تخص رواتب الموظفين قبل العيد

وقال عضو ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الرواتب مؤمنة ولا يوجد عليها أي خلاف، والحكومة تستطيع توزيع رواتب هذا الشهر قبل العيد ولا يوجد أي مانع"، مبيناً أن “التوزيع عادة يبدأ من يوم 18 من الشهر ويفترض أن يكتمل في 25 منه".وأضاف، أن "هذا الشهر له وضع خاص بسبب ، ما يستدعي تقديم موعد صرف الرواتب قبل حلول العيد، وهناك إمكانية فعلية لتحقيق ذلك".وفي ما يتعلق بالوضع المالي، أوضح كوجر، أن "الحكومة الجديدة في حال تشكيلها ستكون أمام ثلاثة خيارات لإدارة السنة المالية الحالية أولها العمل بنظام 1/12 وهو ما يعني صعوبة تطبيق البرنامج الحكومي، والثاني إعداد موازنة نصف سنوية أو اعتماد موازنة جاهزة من الحكومة السابقة إن وجدت أو إعداد موازنة جديدة خلال وقت قياسي وإرسالها إلى البرلمان".وأشار، إلى أن "الخيار الثالث يتمثل بتشريع قانون على غرار الغذائي"، لافتاً إلى أن "هذا الخيار يعدُّ الأقرب للتطبيق في ظل ضيق الوقت واقتراب انتهاء النصف الأول من السنة".وأكد كوجر، أن "الموازنة المتكاملة هي التي تعبّر عن البرنامج الحكومي بشكل كامل"، مبيناً أن " إلى حلول مؤقتة قد يسمح بتطبيق أجزاء من البرنامج فقط وليس بشكل شامل".