وقال الوائلي، لـ ، إن منهاج الحكومة الجديدة نص على حوكمة الإجراءات والارتقاء بمستوى التبادلات التجارية، لافتاً إلى أن "الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لتعظيم الإيرادات، ضمن مسار يهدف إلى الوصول إلى حوكمة متكاملة للمنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب، إلى جانب زيادة عمليات التبادل التجاري".وأشار إلى أن "الإيرادات المحققة حتى الآن تجاوزت حاجز التريليون دينار، متوقعاً أن تصل مع نهاية العام إلى نحو 3 تريليونات دينار".وأضاف أن "فتح المنافذ الحدودية الجديدة يتم بناءً على دراسات وطلبات تقدم من المحافظات، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة".