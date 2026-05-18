تحديد موعد صرف رواتب الموظفين

وذكر المصدر في تصريح تابعته ، انه "سيتم المباشرة بتوزيع رواتب شهر آيار لموظفي بقرار من وزير المالية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 19 أيار 2026"، مرجحا أن "يتم الانتهاء من توزيع الرواتب لجميع الوزارات والهيئات والمديريات والأجهزة الأمنية قبل حلول العيد".وفيما يتعلق برواتب موظفي ، كشف عضو في عن "الشروط الفنية لإرسال التمويل"، موضحا: "إذا تمكنت وزارة مالية الإقليم بحلول نهاية هذا الأسبوع من إرسال ميزان المراجعة لشهر نيسان، وقوائم رواتب شهر آيار، بالإضافة إلى الإيرادات غير النفطية لشهر آيار، فمن المتوقع أن تقوم بإرسال رواتب موظفي الاقليم خلال الأسبوع المقبل".وأشار النائب إلى أنه "في حال إيفاء وزارة مالية الإقليم بالتزاماتها سريعا، سيبدأ النواب الكرد في ممارسة ضغوطاتهم السياسية لتأمين إرسال الرواتب قبل ".