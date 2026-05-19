الحرارة دون الأربعين.. الشتاء شمالا والصيف جنوبا

توقعت ، اليوم الثلاثاء، تساقطا للامطار وتصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة.



وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما يكون صحوا مع بعض الغيوم في والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد عن اليوم السباق"، مبينة ان "طقس الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا في مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في الأقسام الجبلية منها، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار محلي خفيف ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في الأقسام الجبلية منها، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى وتنخفض وقليلاً في المنطقة الجنوبية، ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وأكدت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا في عموم البلاد والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد عن اليوم السباق".

وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستكون جنوبا بين 33-35 وفي الوسط بين 31-32 وشمالا بين 24-30".