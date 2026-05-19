برامج تدريبية وقروض ميسرة لهذه الفئات

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الوزارة وضعت برنامجاً تدريبياً متكاملاً يتضمن سلسلة دورات تخصصية تهدف إلى تطوير قدرات العائدين من المهجر، وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل، أو إنشاء مشاريعهم الخاصة بما يتلاءم مع احتياجات السوق المحلية".وبين أن "الخطة تشمل تدريب المشاركين على مفاهيم ريادة الأعمال، وآليات إعداد خطط العمل الناجحة، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، مع تنمية مهارات والتسويق وإدارة المشاريع الصغيرة، بما يضمن رفع كفاءة المستفيدين وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بصورة احترافية ومستقرة"، مشيرا إلى "مساعي الوزارة الحثيثة من خلال هكذا برامج إلى تحويل العائدين من باحثين عن فرص عمل، إلى أصحاب مشاريع منتجة".واكد أنه "سيتم تأهيل المشاركين بهذه الدورات للاستفادة من القروض الميسرة المدرة للدخل وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة التي توفرها الوزارة"، مشيرا إلى أن "الخطة التدريبية ستشمل عدداً من المحافظات، مع إمكانية توسيعها خلال المراحل المقبلة لتستوعب أعداداً أكبر من المستفيدين، بحسب حجم الإقبال واحتياجات كل محافظة".وشدد "على استمرار الوزارة بتطوير برامجها التدريبية بما ينسجم مع متطلبات التنمية وسوق العمل المحلية"، لافتا الى ان "إعادة دمج العائدين من المهجر في المجتمع، والذين تولي الوزارة ملفهم اهتماماً كبيراً، يتطلب توفير برامج دعم حقيقية تضمن لهم الاستقرار الاقتصادي وتساعدهم على بدء حياة جديدة قائمة على الإنتاج والعمل".