توصيات وتعليمات للعراقيين خلال العيد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "ونحن في العشر الاوائل من شهر وقرب حلول عيد الاضحى المبارك نتقدم للامة الإسلامية بصورة عامة والى ‏شعبنا العراقي بصورة خاصة، بأزكى آيات التهاني والتبريكات سائلين الله العلي ‏ أن يتقبل طاعاتكم بأحسن قبول".وأضافت انه "ضمن الخطة الأمنية المرسومة لتأمين أيام عيد الاضحى المبارك اصدرنا عدد من التوصيات والتعليمات لتعزيز الأمن والاستقرار ‏والحفاظ على امن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة:‏1. ‏تأمين الحماية للمواطنين والعتبات ودور العبادة وكذلك الأماكن ‏العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) ‏وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" ‏خلال أيام العيد. ‏‏2.‏ تنفذ الخطة الأمنية بمراحل ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس ‏قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة ‏الاستخبارية الملحقة بها والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي ‏لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية.‏‏3.‏ تم تهيئة عدد من المقرات المسيطرة وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة ‏الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات ‏الماسكة للأرض.‏‏4.‏ منع مرور الدراجات النارية بكافة أنواعها والعربات التي تجرها "الخيول" ‏في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً اذا وجبت الحاجة ‏لدخولها. ‏‏5.‏‏ متابعة إجراءات السلامة والأمن للفنادق والمطاعم ومدن الألعاب والكراجات ‏‏"ساحات وقوف العجلات" بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. ‏‏6. ‏نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء وعجلات الإسعاف بالقرب من الأماكن ‏العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية. ‏‏7. ‏الاعتماد على الجهد الفني (كاميرات المراقبة) والتقنيات الحديثة لمتابعة الاهداف الحيوية وعلى مدار الساعة. ‏‏8. إجراء حملات التوعية والإرشاد للمواطنين من خلال أقسام وشعب الإعلام ‏والتوجيه المعنوي للقيادات بالتنسيق مع دوائر في ‏ "الشرطة المجتمعية - مكافحة الشائعات".‏‏9. ‏التأكيد على عدم قطع أي طريق رئيسي أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع ‏يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً. ‏‏10.‏ التأكيد على تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات ‏الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية خلال ايام عيد الاضحى ‏المبارك.‏11. الاتصال بالارقام الساخنة ادناه والخاصة بوزارة الداخلية وقيادة عمليات لإستقبال اية شكوى او الاخبار عن معلومات تخل بالأمن:الرقم الساخن 9110773000970807834887408