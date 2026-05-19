توصيات وتعليمات للعراقيين خلال العيد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز
، "ونحن في العشر الاوائل من شهر ذو الحجة
وقرب حلول عيد الاضحى المبارك نتقدم للامة الإسلامية بصورة عامة والى شعبنا العراقي بصورة خاصة، بأزكى آيات التهاني والتبريكات سائلين الله العلي العظيم
أن يتقبل طاعاتكم بأحسن قبول".
وأضافت انه "ضمن الخطة الأمنية المرسومة لتأمين أيام عيد الاضحى المبارك اصدرنا عدد من التوصيات والتعليمات لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على امن وسلامة المواطنين في عموم مناطق العاصمة:
1. تأمين الحماية للمواطنين والعتبات المقدسة
ودور العبادة وكذلك الأماكن العامة في (الأسواق والمولات والمطاعم والمتنزهات ومدن ألعاب الأطفال) وجميع المواقع التي تشهد أقبال وتجمعات ومنها "المقابر وأماكن الدفن" خلال أيام العيد.
2. تنفذ الخطة الأمنية بمراحل ومن خلال تواجد القادة والآمرين على رأس قطعاتهم في كافة تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والقطعات والأجهزة الاستخبارية الملحقة بها والاستمرار بعمليات البحث والتفتيش المناطقي لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية.
3. تم تهيئة عدد من المقرات المسيطرة وذلك للإشراف المباشر على تطبيق الخطة الأمنية ومعالجة الحالات الطارئة والمواقف الآنية بالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض.
4. منع مرور الدراجات النارية بكافة أنواعها والعربات التي تجرها "الخيول" في الأماكن المزدحمة والأسواق العامة وتدقيقها جيداً اذا وجبت الحاجة لدخولها.
5. متابعة إجراءات السلامة والأمن للفنادق والمطاعم ومدن الألعاب والكراجات "ساحات وقوف العجلات" بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
6. نشر وتوزيع دوريات النجدة وفرق الإطفاء وعجلات الإسعاف بالقرب من الأماكن العامة والترفيهية لمعالجة الحالات الطارئة والفورية.
7. الاعتماد على الجهد الفني (كاميرات المراقبة) والتقنيات الحديثة لمتابعة الاهداف الحيوية وعلى مدار الساعة.
8. إجراء حملات التوعية والإرشاد للمواطنين من خلال أقسام وشعب الإعلام والتوجيه المعنوي للقيادات بالتنسيق مع دوائر مديرية الإعلام والعلاقات
في وزارة الداخلية
"الشرطة المجتمعية - مكافحة الشائعات".
9. التأكيد على عدم قطع أي طريق رئيسي أو فرعي وفي الحالات الملحة للقطع يكون بشكل وقتي وبعد استحصال موافقة مقر قيادتنا حصراً.
10. التأكيد على تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية للقنوات الفضائية والوكالات الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى في تغطياتهم الميدانية خلال ايام عيد الاضحى المبارك.
11. الاتصال بالارقام الساخنة ادناه والخاصة بوزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد
لإستقبال اية شكوى او الاخبار عن معلومات تخل بالأمن:
الرقم الساخن 911
07730009708
07834887408