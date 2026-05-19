أربيل بعد اتهامها من قبل ترامب: لن نسمح بعبور الأسلحة الى ايران

ونقلت عن المصدر قوله ان "سلطات الإقليم لا تسمح بعبور شحنات الأسلحة أو غيرها من الممنوعات إلى الجانب الإيراني، لأن ذلك يهدد أمنه أولاً، كما أنها لا ترغب في الانخراط في نزاع مع ".وأضاف انه "لا يستبعد عمليات تهريب تقوم بها جماعات تجارة الأسلحة بعيداً عن أعين السلطات".وكان الإيراني قد أعلن أمس، إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة وذخائر أميركية وصفها بالضخمة، من إقليم إلى إيران.يُذكر أن الرئيس الأميركي كان قد اتهم جهة كردية بعدم تسليم أسلحة أميركية لمحتجين إيرانيين، قائلاً إنهم "أخذوا السلاح واحتفظوا به".