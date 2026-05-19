التربية: يوم غد موعد انطلاق امتحانات الدراسة المتوسطة

وذكر بيان للوزارة، "تنطلق يوم غدٍ الاربعاء الموافق 20 / 5 / 2026 الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة (العربية والكردية والتركمانية والأجنبية) للعام الدراسي 2025 – 2026 / الدور الأول، في تمام الساعة السابعة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة ، داخل وخارجه".ونوهت الوزارة الى انه "في حال صادفت رسمية خلال أيام الامتحانات، فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه، وبنفس الجدول المعلن".